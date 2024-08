Net zoals in heel wat steden en gemeentes zijn er ook in Kortrijk veel werken aan de gang. Vaak moet het werfverkeer dan via schoolomgevingen. Hier geldt net als in 21 andere gemeentes in onze provincie een werfcharter met de bouwsector.



"In 22 West-Vlaamse gemeentes is een werfcharter", zegt Jean-Pierre Weytens van de sectorfederatie Bouwunie.



"Wij roepen enerzijds op aan onze aannemers om na te gaan of er in die gemeente een werfcharter is. En als dat er is dan vragen wij natuurlijk dat de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar in overleg gaat met die aannemer om alternatieve routes te voorzien. Zo kunnen we zo veel mogelijk conflictsituaties in het verkeer te vermijden zodat de schoolgaande kinderen veilig naar school kunnen gaan, maar ook ervoor zorgen dat men kan blijven werken."