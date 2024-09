Met zijn bezoek vestigde Koen Pelleriaux de aandacht op het éénjarig bestaan van de leersteuncentra. Die werden op 1 september vorig jaar opgericht en ondersteunen scholen voor gewoon onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen. Dat moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en moet ook de werkbaarheid voor scholen en leerkrachten garanderen.

Ergotherapeut Kathleen De Lange begeleidt in het Atheneum onder andere Lana en Lien, twee leerlingen die in een rolstoel zitten. Maandag ging ze langs in hun klassen om wat uitleg te geven over haar rol op school.