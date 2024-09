Als zij-instromer volgde Amber Vanhaerents het BOOST-project van Vives en de KBK-scholen, een praktijkgerichte opleiding waarbij ze vorig schooljaar met een coach voor meerdere klassen stond.

"De onderwijskriebel is er altijd al geweest," zegt Amber. "Via afstandsonderwijs was het voor jaren ver in combinatie met een vaste job. Dat zag ik op dat moment ook niet haalbaar met een klein kindje in huis en zo verder. Op dat vlak was BOOST de perfecte oplossing voor mij."