"De ziekte heeft een grote impact op het leven en de omgeving van onze twee leerlingen, vandaar dat we het heel belangrijk vinden om hen vandaag een warm hart toe te dragen", zegt Linne Brandts, directeur van VKLS De Tandem. Siebe was amper twee toen de artsen diabetes type 1 bij hem vaststelden, "Ik vind zo'n bewustmakingsdag zoals vandaag echt goed, want ik krijg er vaak vragen over."