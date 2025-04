De activiteiten vinden plaats op de luchtmachtbasis van Koksijde, maar ook in Ursel net over de provinciegrens en in de Ardennen.

In Koksijde vliegen een week lang vliegtuigen laag over in de buurt van de luchtmachtbasis. "Bewoners kunnen tijdens de oefenperiode een toename van laagvliegende activiteiten in de omgeving van de luchtmachtbasis opmerken," zegt Defensie in een persbericht. "Dat maakt deel uit van de geplande operaties en is essentieel voor het succes van de oefening."