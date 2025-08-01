23°C
WECAN­DAN­CE: 60.000 denim dan­cers fees­ten in Zeebrugge

Het strand van Zeebrugge kleurde dit weekend denimblauw tijdens WECANDANCE. Met 18.000 bezoekers op zaterdag en een verwachte totaalopkomst van bijna 60.000 festivalgangers, blijft het elektro-dancefestival ook na tien edities een vaste waarde bij de kustfestivals.

Het thema dit jaar was “Denim Dancers”, en daar gaven de jongeren massaal gehoor aan. Jeansbroeken, vesten, topjes en zelfs bikini’s: denim was alomtegenwoordig. Volgens organisatrice Evelien De Lint is de keuze voor jeans heel bewust: “We hebben gekozen voor denim omdat het democratisch is. Iedereen heeft wel iets in de kast hangen, en de creativiteit die we dit weekend zien, is fantastisch.”

"“We hebben gekozen voor denim omdat het democratisch is. Iedereen heeft wel iets in de kast hangen."

Evelien De Lint, organisator WECANDANCE

Totaalervaring

Naast de muziek met meer dan 150 dj’s verspreid over zes podia, draait WECANDANCE vooral om de totaalervaring. Beauty, lifestyle, make-up, glitterstenen en tattoos maken deel uit van het festivalconcept en worden tijdens het event vaak door de bezoekers op sociale media gepost. 

Denim zelf blijkt tijdloos. De stof, uitgevonden in de 19e eeuw, overleeft alle trends en is vandaag even geliefd bij jongeren als decennia geleden. “Het komt elk jaar terug,” vertelt een bezoeker. “Het is een oude stof, zowel nuttig als modebewust. Dat blijft bestaan.”

Met een uitverkochte zaterdag en een verwachte 60.000 bezoekers voor drie dagen, mag WECANDANCE terugblikken op een bijzonder geslaagde editie en dat in stijl: denimstijl.

