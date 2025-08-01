Naast de muziek met meer dan 150 dj’s verspreid over zes podia, draait WECANDANCE vooral om de totaalervaring. Beauty, lifestyle, make-up, glitterstenen en tattoos maken deel uit van het festivalconcept en worden tijdens het event vaak door de bezoekers op sociale media gepost.

Denim zelf blijkt tijdloos. De stof, uitgevonden in de 19e eeuw, overleeft alle trends en is vandaag even geliefd bij jongeren als decennia geleden. “Het komt elk jaar terug,” vertelt een bezoeker. “Het is een oude stof, zowel nuttig als modebewust. Dat blijft bestaan.”

Met een uitverkochte zaterdag en een verwachte 60.000 bezoekers voor drie dagen, mag WECANDANCE terugblikken op een bijzonder geslaagde editie en dat in stijl: denimstijl.