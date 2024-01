Ook het IJzerbekken moet het vele water van uit Frankrijk zien te slikken. Dat weten de bewoners daar maar al te goed. Woensdagmorgen was het waterpeil van de IJzer in Roesbrugge gestegen tot boven 5 m 50. De waakdrempel is daarmee overschreden maar het water staat er nog steeds 30 centimeter lager dan begin november vorig jaar. Toch kijken ze ook in de Westhoek angstvallig naar de situatie in Noord-Frankrijk. "Veel marge is er niet,' zegt Christof Dejaegher, de burgemeester van Poperinge.