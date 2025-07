Later volgen nog twee pompstations in Nieuwpoort, aan de Nieuwendamme Kreek en het Nieuw Bedelf. Beide zijn verbonden met de IJzermonding ter hoogte van de Ganzepoot en ondersteunen ook het waterbeheer in de omliggende polders. De werken daar starten in november. Ook hier worden nieuwe pompen geplaatst en wordt de elektriciteit vernieuwd. Het debiet van beide stations verdubbelt daardoor.

Alle werken moeten klaar zijn tegen eind januari 2026. Ze kaderen in het bredere actieplan Weerbare Westhoek, dat de regio beter moet wapenen tegen overstromingen en extreme weersomstandigheden.