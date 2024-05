Bij ons hebben de Provincie West-Vlaanderen, de stad Kortrijk en de Intercommunale Leiedal een ambitieplan opgesteld, waarin verschillende partijen samenwerken om 'sponslandschappen' te creëren. Die houden het water beter vast waar dat kan, om wateroverlast in winterperiodes en bij hevige buien elders te vermijden.

“Met dit project versnellen we de maatregelen die nodig zijn om crisissen zoals aan de IJzer in de Westhoek te voorkomen," zegt Demir. "In de gebieden wordt ook onderzocht hoe water voor de landbouw vastgehouden kan worden. Daarmee speel ik actief in op de vraag van de sector om de toegang tot water te verbeteren.”