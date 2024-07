De werken komen er na de grote overstromingen van november vorig jaar. Waar de IJzer niet diep genoeg is zal het slib versleept worden om de diepte overal weer op twee meter twintig te brengen. Dat is ook zo in de Lo-vaart, die ook overal weer zes meter breed zal zijn. In het voorjaar van 2025 moeten de werken afgerond zijn.