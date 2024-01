De IJzer komt ons land binnen via Haringe en Roesbrugge bij Poperinge. “Ik zie dat het waterpeil van de IJzer wel weer stijgt, maar op de meeste plaatsen is er nog veel marge”, zegt burgemeester Christof Dejaegher van Poperinge.



“Het is vooral uitkijken hoeveel neerslag er zal vallen in Noord-Frankrijk waar code oranje is afgekondigd. Een deel van dat water zal moeten worden afgevoerd via ons land naar zee. Daar zit wel wat vertraging op. Pas 20 tot 24 uur later zullen we het effect zien bij ons. We houden het de komende dagen nauwgezet in de gaten."