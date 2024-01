De dag start met droge perioden, maar vooral vanmiddag gaat het fel en veel regenen. Het is daarbij erg zacht, van 12 tot 13 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanmiddag is er zelfs tijdelijk minder wind.

Ook in het noorden van Frankrijk waarschuwen ze voor wateroverlast in het Leiedal, ten zuiden van de Westhoek. In die regio van Frankrijk geldt daarom code oranje.

Tegen de avond gaat het dan erg hard waaien met aan zee mogelijk rukwinden van 80 tot 100 km per uur, mogelijk nog iets meer. Ook in het binnenland staan er vanavond tijdelijk rukwinden tot 90 km per uur. Lokale schade is daarbij niet uitgesloten. In de nacht neemt de wind af, maar er vallen dan felle buien met kans op onweer en hagel. Minima daarbij rond 8 graden.

Morgen en donderdag zijn nog zachte, wisselvallige dagen. Woensdag vallen er buien, donderdag gaat het weer regenen. Op beide dagen blijft het zacht met maxima rond 10 graden.