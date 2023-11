"Ik denk dat we niet alles in eigen handen hebben," zegt gouverneur Carl Decaluwé vanavond in het nieuws op Focus & WTV. "We zetten onze pompcapaciteit maximaal in, maar dat zal wellicht niet voldoende zijn. Alles zal afhangen van waar het regent en hoeveel in Frankrijk. En dat is mijn grootste bekommernis."

Voorlopig zijn nog niet veel huizen effectief bedreigd, maar evacuaties zijn nog niet aan de orde: "We houden dat wel in het achterhoofd. We komen vanavond nog samen met de waterbeheerders en simuleren vanalles. Vandaag verwacht ik geen grote problemen meer, wel nog vannacht en morgen."