Ardo legde in 2018 een reusachtig waterbekken aan voor 150 miljoen liter regenwater en gezuiverd afvalwater. Via een ondergronds netwerk gaat het water naar akkers uit de buurt. Het heeft de voorbije jaren al goed zijn nut bewezen, zeker in drogere periodes.
Een vijftigtal landbouwers is aangesloten op dat bassin via een ondergrondse leiding van 32 kilometer. Landbouwers betalen daar een kleine vergoeding voor, maar dat is nog altijd goedkoper dan zelf water aanvoeren. Gezuiverd afvalwater dat vroeger gewoon geloosd werd, wordt nu dus hergebruikt om te sproeien.
In totaal zijn er 150 aftappunten, goed om 500 hectare akkers te besproeien. Het hele project heeft ruim 2,5 miljoen euro gekost, Europa betaalde daarvan de helft.
