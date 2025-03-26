Het waterlek in het waterbekken van Ardooie in Ardooie is voorbij. Gisteren stroomde daar zeventig miljoen liter water weg, ook enkele huizen kregen water binnen. Naar de oorzaak blijft het zoeken.
In de buurt van groentenverwerker Ardo spoelen ze vandaag de straten schoon. En nu pas zal de omvang van de schade duidelijk worden. In zeker twee huizen stroomde het water binnen, ook een derde huis kreeg water binnen, maar dan vooral in een bijgebouw. De bewoners van de eerste twee huizen hebben elders moeten overnachten.
In het waterbekken zit 140 miljoen liter water, de helft daarvan is in een paar uur tijd weggestroomd. Maar wat het lek heeft veroorzaakt is eigenlijk nog altijd niet duidelijk, dat zal onderzoek moeten uitwijzen.
