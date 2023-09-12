In een groot waterbassin van groenteverwerkend bedrijf Ardo in Ardooie is een lek ontstaan. Het water loopt weg, en twee woningen in de buurt kregen al water binnen.
Het bassin in de Wezestraat bevat 60 miljoen liter water. Al dat water dreigt nu weg te spoelen. De brandweer probeert het water af te leiden naar grachten in de buurt. De hele buurt is intussen afgesloten.
Omdat het lek niet kan worden gedicht, wordt het bassin gecontroleerd leeggelaten. Daarom loopt er momenteel een beperkte evacuatie in de omgeving. Er zijn geen slachtoffers en het water is niet verontreinigd.
Hoe het lek is ontstaan, is voorlopig niet bekend. Het bedrijf kan intussen wel verder werken.
Later meer
Ben Storme