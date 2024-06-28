Om 18u gingen we in het Focus-WTV-nieuws live naar Ardooie, waar collega Jeroen Sap al de hele namiddag de situatie heeft opgevolgd rond het enorme waterlek in het bassin van groenteverwerkend bedrijf Ardo. Het water stroomt stilaan weg maar in de huizen die het water moesten slikken is de hele inboedel kapot. De inwoners kunnen vannacht niet in hun huis blijven. De oorzaak van het lek is nog onbekend.









"Het wegtrekken van het water zal nog een aantal uren duren"

Jeroen staat bij een getroffen huis in de Bosstraat. De ergste acute nood is daar achter de rug, stelt hij vast: "Als je achter mij kijkt, dan zie je dat het water zo'n vijftig meter al gezakt is. Het stond er tot waar ik hier nu sta. Deze namiddag op het hoogste punt. Wat er overblijft is al heel wat modder. In dit huis stond het water toch wel een halve meter hoog. Dat is echt een ramp. Alles is daar kapot kun je wel zeggen. Het water trekt nu wel weg, langzaam maar zeker ook in de richting van de Ceynsmolenstraat, maar daar zijn geen huizen bedreigd. Er moet nu nog ongeveer een meter van dat water weglopen, dus dat zal nog toch tot nog een aantal uren duren.

"Mensen kunnen niet in hun huis blijven. Dit wordt een verzekeringskwestie"