In een kwart van de onderzochte waterlopen is de norm voor nitraat overschreden door mest die van de akkers komt. In het grondwater is de hoeveelheid zelfs het hoogst sinds 2010. Dat de regering het verbod op bemesting in beschermd natuurgebied na de boerenprotesten versoepeld heeft, maakt de situatie nog ingewikkelder. Het kabinet van Demir benadrukt wel dat de milieudoelstellingen dezelfde blijven. Het milieu-effectenrapport moet aantonen of die versoepelingen kunnen. Het kabinet van minister van Landbouw Brouns twijfelt daar niet aan.