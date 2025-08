Toch neemt de Watergroep maatregelen, onder meer tegen blauwalgen. Buurtbewoners zien de Put ook als een recreatieve plaats. “Die natuurbeleving en die recreatie is wel belangrijk maar we geven wel prioriteit aan waterveiligheid en personenveiligheid. Het gebruik van de private vijver is historisch gegroeid en wordt vandaag gedoogd. Zwemmen is en blijft ook verboden omwille van de veiligheids- en kwaliteitsredenen. De omliggende zone zal wel toegankelijk blijven voor zachte recreatie zoals wandelen en natuurbeleving.”