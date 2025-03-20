10°C
Nieuws
Diksmuide

Water­groep trekt ver­gun­nings­aan­vraag in voor zon­ne­park op put in Nieuwkapelle

Put nieuwkapelle

De Watergroep heeft de vergunningsaanvraag om een zonnepark te installeren op de put in Nieuwkapelle, bij Diksmuide, ingetrokken. Er is een administratief probleem opgedoken.

In de Atlas der Buurtwegen, een kaart met alle wegen en kerkwegels van een gemeente, staan trage wegen aangeduid op het terrein. Die dateren nog van voor de aanleg van de put. 

Die wegen moeten eerst geschrapt worden uit de Atlas. Pas dan zal De Watergoep een nieuwe aanvraag indienen. Een exacte timing is er nog niet.

De put nieuwkapelle
Redactie
De Watergroep

