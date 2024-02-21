Aanmelden
Nieuws
De Kust

Was een nor­maal jaar:” Pro­per Strand­lo­pers raap­ten 88.000 liter afval van onze stranden

2017-10-30 00:00:00 - Proper strandlopers halen 41.000 liter afval op

Vrijwilligers van Proper Strand Lopers hebben vorig jaar meer dan 88.000 liter afval opgeruimd op onze stranden en in duinen. Zo okmen ze weer op een normaal niveau, na het uitzonderlijk natte recordjaar 2024.

2025 was een stuk droger en dat merken ze bij Proper Strandlopers. Door het natte weer in 2024 spoelde er veel meer afval naar zee, en kwam zo op de stranden terecht. Tegelijk zorgde ook meer kusttoerisme voor meer afval op het strand. Maar 2025 bracht beter weer, en dus minder afval.

In negen jaar tijd hebben Proper Strandlopers nu bijna 900.000 liter afval opgeraapt. De organisatie zal tegen haar tiende verjaardag mogelijk de kaap van één miljoen liter ronden.

De redactie
Proper Strand Lopers

