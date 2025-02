"Afval komt op onze stranden terecht langs verschillende richtingen. De grootste factor is afval dat via binnenwateren wordt aangevoerd", zegt Tim Corbisier, projectcoördinator bij de Proper Strand Lopers. "Door de vele neerslag in 2024 steeg het debiet van de rivieren, waardoor afval sneller en in grotere hoeveelheden in zee belandde."

Ook door de opwarming van de oceanen, stormen en sterke wind spoelt er meer afval aan.