's Morgens vroeg ruimen de stadsdiensten het strand machinaal. De Proper Strand Lopers proberen in Oostende 's avonds tussen half acht en half negen al zoveel mogelijk vuilnis op te ruimen zodat het niet in zee beland. Vorige maand namen over de hele kust 800 vrijwilligers deel aan de opruimacties, ook toeristen. Blankenberge en Oostende zijn de trieste koplopers qua volumes strandafval. Maar daar komen dan ook heel veel dagjesmensen naar toe met de trein.