Zwevegem

Vrouw in de cel voor poging tot moord op haar moe­der, vrouw (76) in levensgevaar

Moordpoging zwevegem

De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een 53-jarige vrouw aangehouden op verdenking van poging moord op een 76-jarige vrouw uit Sint-Denijs Zwevegem.

De feiten vonden plaats afgelopen dinsdag. Het slachtoffer is met een ernstige hoofdwonde gevonden bij haar thuis. Ze moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, haar toestand is nog altijd kritiek. Het parket West-Vlaanderen heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.

Er is ook al een verdachte opgepakt: de vrouw is intussen aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

Het onderzoek loopt intussen verder.

Moordpoging

