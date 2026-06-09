De huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen in Oostende moeten blijven bestaan. Dat zeggen de vrijwilligers die drie dagen per week zo’n 50 kinderen begeleiden. Vanaf september wil de stad naar een nieuw systeem met brugfiguren, maar daar geloven de vrijwilligers niet in.
Buurthuis Antenne is één van de drie locaties in Oostende waar kwetsbare leerlingen uit het derde tot zesde leerjaar huiswerkbegeleiding krijgen. Drie keer per week door vrijwilligers. Maar vanaf september gaat dit project na 18 jaar op de schop. Peter Loiseaux , vrijwilliger huiswerkklassen: “Terwijl dat de ondersteuning die de kinderen nu krijgen echt heel goed georganiseerd is. Er is een samenwerking tussen de scholen en de stafmedewerkers van de gemeente. We hebben 39 vrijwilligers. En nu wordt dat ineens op het stort gegooid en is het heel vaag wat er in de plaats komt."
Oostende wil voortaan een bredere aanpak uitrollen - met de hulp van brugfiguren - om zo meer kwetsbare schoolkinderen uit alle scholen te bereiken. De vrijwilligers geloven niet echt in dat plan. “Zomaar abrupt stoppen en de kinderen in de kou laten staan, dat kunnen we niet aanvaarden. Brugfiguren kunnen die huiswerkklassen niet vervangen. Dat denk ik niet. Wij gaan blijven vechten. Wij eisen dat het volgend jaar gewoon zeker doorgaat.”
Volgende week maandag zal de stad haar plannen voor de verdere steun aan kwetsbare kinderen toelichten aan de vrijwilligers.