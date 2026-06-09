23°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Vrij­wil­li­gers: Huis­werk­klas­sen moe­ten blij­ven bestaan”

Huiswerkklas

De huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen in Oostende moeten blijven bestaan. Dat zeggen de vrijwilligers die drie dagen per week zo’n 50 kinderen begeleiden. Vanaf september wil de stad naar een nieuw systeem met brugfiguren, maar daar geloven de vrijwilligers niet in.


Buurthuis Antenne is één van de drie locaties in Oostende waar kwetsbare leerlingen uit het derde tot zesde leerjaar huiswerkbegeleiding krijgen. Drie keer per week door vrijwilligers. Maar vanaf september gaat dit project na 18 jaar op de schop. Peter Loiseaux , vrijwilliger huiswerkklassen: “Terwijl dat de ondersteuning die de kinderen nu krijgen echt heel goed georganiseerd is. Er is een samenwerking tussen de scholen en de stafmedewerkers van de gemeente. We hebben 39 vrijwilligers. En nu wordt dat ineens op het stort gegooid en is het heel vaag wat er in de plaats komt."

Oostende wil voortaan een bredere aanpak uitrollen - met de hulp van brugfiguren - om zo meer kwetsbare schoolkinderen uit alle scholen te bereiken. De vrijwilligers geloven niet echt in dat plan. “Zomaar abrupt stoppen en de kinderen in de kou laten staan, dat kunnen we niet aanvaarden. Brugfiguren kunnen die huiswerkklassen niet vervangen. Dat denk ik niet. Wij gaan blijven vechten. Wij eisen dat het volgend jaar gewoon zeker doorgaat.”

Volgende week maandag zal de stad haar plannen voor de verdere steun aan kwetsbare kinderen toelichten aan de vrijwilligers.

Huiswerkklas
Nieuws

Vrijwilligers willen huiswerkklassen Oostende behouden: "Kwetsbare kinderen dreigen ondersteuning te verliezen"
De redactie

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Nieuws
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Strandbar

Minder strandbars in Blankenberge
De hoge kouter

School hele week gesloten na uitbraak norovirus
Luchthaven Oostende avond

Vlaams Belang wil luchthaven van Oostende inzetten als 'terugkeerhub' voor transmigranten
Wzc illustratiebeeld

CD&V waarschuwt voor "ongezien capaciteitstekort" in woonzorgcentra
Eedaflegging Gianna Werbrouck

Ziekteverzuim onderwijspersoneel het laagst in West-Vlaanderen
Huiswerkklas

Oostende stopt met huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen: oppositie spreekt van "botte besparing"
Aanmelden