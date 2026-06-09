Oostende wil voortaan een bredere aanpak uitrollen - met de hulp van brugfiguren - om zo meer kwetsbare schoolkinderen uit alle scholen te bereiken. De vrijwilligers geloven niet echt in dat plan. “Zomaar abrupt stoppen en de kinderen in de kou laten staan, dat kunnen we niet aanvaarden. Brugfiguren kunnen die huiswerkklassen niet vervangen. Dat denk ik niet. Wij gaan blijven vechten. Wij eisen dat het volgend jaar gewoon zeker doorgaat.”

Volgende week maandag zal de stad haar plannen voor de verdere steun aan kwetsbare kinderen toelichten aan de vrijwilligers.