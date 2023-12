"De burgemeester zou graag willen dat we zwijgen over dat bedrag, maar dat gaat niet. Je moet een stad besturen en dus moet de Oostendenaar en de gemeenteraad weten waar ze aan toe is. Zeker als het niet waar is dat ze geen idee hebben van de impact. Het exacte bedrag is niet bekend, maar het is zeker dat het meer dan 30 miljoen zal zijn."

En dan moet zelfs de Oostendse langetermijnbegroting herschreven worden. Vooruit stelt nu bovendien in vraag of Oostende met een eigen ééngemaakt ziekenhuis wel veel voordeel haalt.