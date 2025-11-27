Het AZ Sint-Jan reageert tevreden op de beslissing van de ondernemingsrechtbank. Die oordeelde dat het Serruysziekenhuis – en dus het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende – de kosten van de vroegere fusie moet terugbetalen. Het gaat om 29 miljoen euro, aangevuld met leningen en intrest, samen goed voor ongeveer 30 miljoen euro.

Volgens Pablo Annys, voorzitter van AZ Sint-Jan Brugge, is het vonnis een logisch gevolg van het stopzetten van de samenwerking. “Wij hebben tijdens die succesvolle fusie meer dan 120 miljoen euro geïnvesteerd in het Serruysziekenhuis. Een deel daarvan was nog niet afgeschreven. We zijn tevreden dat we dat geld nu terugkrijgen.”