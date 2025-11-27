Oostends stadsbestuur niet verrast door zware factuur nadat Serruysziekenhuis uit fusie stapt
Gisteren raakte bekend dat de ondernemingsrechtbank het Oostendse Serruysziekenhuis verplicht tot het betalen van zo’n 30 miljoen euro aan AZ Sint-Jan Brugge nadat het uit de fusie stapte. Volgens AZ Sint-Jan is dat een flinke opsteker, terwijl Oostende de financiële impact erkent maar niet verrast is door het verdict.
Het AZ Sint-Jan reageert tevreden op de beslissing van de ondernemingsrechtbank. Die oordeelde dat het Serruysziekenhuis – en dus het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende – de kosten van de vroegere fusie moet terugbetalen. Het gaat om 29 miljoen euro, aangevuld met leningen en intrest, samen goed voor ongeveer 30 miljoen euro.
Volgens Pablo Annys, voorzitter van AZ Sint-Jan Brugge, is het vonnis een logisch gevolg van het stopzetten van de samenwerking. “Wij hebben tijdens die succesvolle fusie meer dan 120 miljoen euro geïnvesteerd in het Serruysziekenhuis. Een deel daarvan was nog niet afgeschreven. We zijn tevreden dat we dat geld nu terugkrijgen.”
Twaalf jaar lang werkten de Brugse en Oostendse ziekenhuizen nauw samen, tot het vorige Oostendse stadsbestuur besliste om de fusie stop te zetten. Die stap veroorzaakte volgens Annys heel wat onzekerheid in het ziekenhuis en de regio.
John Crombez: "Bedrag zal betaald worden"
Ook het huidige stadsbestuur van Oostende zegt niet verrast te zijn door de uitspraak. Oostends burgemeester John Crombez – die de defusie al langer bekritiseert – wijst op de gevolgen van die snelle beslissing: “De snelheid waarmee het Serruysziekenhuis uit het AZ Sint-Jan getrokken is, zorgde voor veel onrust bij personeel, patiënten en in de regio. De financiële implicaties zijn groot en dat blijkt nu.”
Tegelijk wijst de stad erop dat het Serruysziekenhuis jarenlang voordeel heeft gehaald uit de investeringen van AZ Sint-Jan. Oostende benadrukt dat het bedrag voorzien is in de begroting en zal worden uitbetaald.