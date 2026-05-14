Woensdagvoormiddag vond de reconstructie plaats van de moordzaak. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. Met de reconstructie wilden de speurders nagaan wat er precies gebeurd is en of de verklaringen van verdachte A. overeenstemmen met de feiten. De Sint-Alfonsusstraat werd daarvoor tijdelijk volledig afgesloten. De reconstructie duurde iets meer dan een uur. “Alles is goed verlopen”, zegt Griet De Prest, woordvoerder van het parket.

Emotioneel

Niet alleen Samir A. was aanwezig bij de reconstructie, ook de oudste zoon van het gezin volgde alles via een livestream vanuit een voertuig van de federale politie. Samen met zijn advocaat, Michiel Van Eeckhoutte, keek hij mee zonder rechtstreeks geconfronteerd te worden met de verdachte.

“Het is vrij rustig en professioneel verlopen”, aldus Van Eeckhoutte. “De verdachte heeft de reconstructie uitgevoerd volgens zijn versie van de feiten, terwijl wij alles vanop afstand konden volgen, zodat er geen confrontatie was tussen de dader en de burgerlijke partij."

