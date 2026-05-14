Reconstructie van moord van Samir (51) op zijn vrouw Karem (45) in Roeselare: “Hij was emotioneel, maar werkte goed mee”
In de Sint-Alfonsusstraat in Roeselare werd woensdagvoormiddag een reconstructie gehouden van de moord van Samir A. (51) op zijn vrouw Karem Al S. (45). Het drama speelde zich af in januari af: de vijftiger maakte in de ochtend ruzie met zijn vrouw, waarna hij haar met een mes neerstak. De vijf kinderen waren op dat moment thuis. De oudste zoon volgde de reconstructie vanop afstand. "Het was moeilijk en emotioneel voor hem, maar hij houdt zich sterk", klonk het bij zijn advocaat Michiel Van Eeckhoutte.
Het drama speelde zich af op woensdag 14 januari rond 9 uur bij het koppel thuis in de Sint-Alfonsusstraat, vlakbij de Paterskerk in Roeselare. Samir A. (51) maakte er in de ochtend ruzie met zijn vrouw Karem (45) en stak haar met een mes neer. De vijf kinderen waren op het moment van de feiten thuis. Na het steekincident stapte Samir zelf naar de politie. Hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de vrouw kon geen hulp meer baten. Samir A. zit sindsdien in de gevangenis van Ieper.
Woensdagvoormiddag vond de reconstructie plaats van de moordzaak. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. Met de reconstructie wilden de speurders nagaan wat er precies gebeurd is en of de verklaringen van verdachte A. overeenstemmen met de feiten. De Sint-Alfonsusstraat werd daarvoor tijdelijk volledig afgesloten. De reconstructie duurde iets meer dan een uur. “Alles is goed verlopen”, zegt Griet De Prest, woordvoerder van het parket.
Emotioneel
Niet alleen Samir A. was aanwezig bij de reconstructie, ook de oudste zoon van het gezin volgde alles via een livestream vanuit een voertuig van de federale politie. Samen met zijn advocaat, Michiel Van Eeckhoutte, keek hij mee zonder rechtstreeks geconfronteerd te worden met de verdachte.
“Het is vrij rustig en professioneel verlopen”, aldus Van Eeckhoutte. “De verdachte heeft de reconstructie uitgevoerd volgens zijn versie van de feiten, terwijl wij alles vanop afstand konden volgen, zodat er geen confrontatie was tussen de dader en de burgerlijke partij."
Volgens Van Eeckhoutte was het niet makkelijk voor zijn cliënt. "Het was moeilijk en emotioneel voor hem. Hij heeft zijn vader sinds het incident niet meer gezien. Maar hij houdt zich sterk en zorgt voor zijn jongere broers en zussen. Hij vangt hen samen met zijn vriendin op. Chapeau voor zo'n jonge twintiger."
Ook voor Samir A. was de reconstructie emotioneel zwaar, aldus zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. "De reconstructie was bijzonder emotioneel voor hem, maar hij heeft zijn uiterste best gedaan om goed mee te werken."