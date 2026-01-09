8°C
Roeselare

Part­ner (51) gear­res­teerd na over­lij­den 45-jari­ge vrouw bij ern­stig inci­dent in Roeselare

In het centrum van Roeselare is deze voormiddag een ernstig incident gebeurd. Daarbij is een persoon overleden, aldus de politie. De Sint-Alfonsusstraat, in de buurt van de Paterskerk, werd daarom tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

De hulpdiensten kregen omstreeks 10.00 uur een oproep over een incident in de Sint-Alfonsusstraat. Daarbij is een 45-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar partner, een man van 51, werd intussen gearresteerd. 

Het parket West-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd, een wetsarts werd aangesteld en het labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek. Het onderzoek naar de omstandigheden is volop aan de gang. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Later meer. 

Steekincident roeselare
Steekpartij Roeselare 2
Belga
Redactie
Steekincident

