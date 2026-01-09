De hulpdiensten kregen omstreeks 10.00 uur een oproep over een incident in de Sint-Alfonsusstraat. Daarbij is een 45-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar partner, een man van 51, werd intussen gearresteerd.

Het parket West-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd, een wetsarts werd aangesteld en het labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek. Het onderzoek naar de omstandigheden is volop aan de gang. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Later meer.