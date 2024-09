'Met Vooruit in het beleid is Roeselare een ondernemende stad geworden, waar het goed is om te wonen, te werken en te winkelen', zegt de partij: 'We willen ervoor zorgen dat we het sociale beleid, het beleid om de stad beter te maken, kunnen verderzetten. We willen zorgen voor een levend stadscentrum waar veel te doen is. Het moet bruisen'.

Uiteraard word ook armoede opnieuw een belangrijk punt voor de partij, zeker voor kinderen: 'Hier doen we dat ook in Roeselare. Kinderen die geen eten krijgen, kunnen door ons beleid wel gratis warme en gezonde maaltijden krijgen op school'.

Conner Rousseau

Partijvoorzitter Conner Rousseau is een opvallende aanwezige, maar hij stond erop vandaag van de partij te zijn om te zeggen waar het op staat: 'Het zal gaan om veiligheid, betaalbaarheid, gezelligheid. Dat moeten wij in Brussel oplossen, maar daar kan onze ploeg met Vooruit enorm versterkend werken in Roeselare'.