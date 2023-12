Voor de families van de Scheutisten die slachtoffer werden van het dictatoriale regime in Guatemala, is de levenslange veroordeling van de daders, door het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven, een climax van meer dan veertig jaar onderzoek. "We zijn in 1997 zelf naar Guatemala geweest, dat was een scharnierpunt. Dit is een nieuw scharnierpunt", legt Carlos Colson, neef van Walter Voordeckers, uit.

Voor de broers van Serge Berten is de veroordeling een opluchting. Al werd alleen de gedwongen verdwijning van hun broer, niet de doodslag op hem, bewezen verklaard. "Zij hebben ook mee hun schouders gezet onder de jarenlange strijd voor erkenning. Die erkenning kwam trouwens ook al voor het proces, voor de eer die hij kreeg in Menen. Maar naast erkenning, moeten de daders ook gestraft worden. En dat is vandaag gebeurd", zegt hun advocaat Luc Walleyn.