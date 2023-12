De broers Berten gingen jaren later naar Guatemala, zonder hun ouders, op onderzoek naar de verdwijning van Serge. "Het helderde op, maar veel vragen bleven ook onbeantwoord", getuigde Stefaan. Wat duidelijk was, was de eerbied voor hun broer:

"De mensen spraken over Serge alsof het gisteren was. Toen hij naar daar ging in de jaren 70, waren we niet blij, maar door de reactie van de mensen snapten we waarom hij daar moest zijn. We zijn fier op onze broer."