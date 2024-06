De nabijheid van buren en de ligging in een woonwijk. Een eigen plaats tussen de mensen is zeer belangrijk. De nieuwbouw past in het concept 'Gastvrij wonen in de stad' van vzw Vondels. En de buurt kan op de nieuwe bewoners rekenen. Pieter Verstraete, VZW Vondels: "Zoals meehelpen bij het proper houden van de straat met opruimacties, zoals bepaalde activiteiten in de tuin, onderhoud, een straatbarbecue organiseren."