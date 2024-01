Het ongeval vond zondagmorgen rond 9.00 uur plaats op de afrit van de E40 in Loppem richting Brussel. Dapo Mebude, een Schotse aanvaller van voetbalclub KV Oostende verloor de controle over zijn stuur en crashte tegen een boom. De brandweer snelde ter plaatse om de voetballer uit de wagen te helpen. Mebude werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens het parket van West-Vlaanderen verkeert hij in levensgevaar.

Het parket meldt dat er geen andere voertuigen betrokken zijn bij het ongeval. "Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken." De afrit is momenteel afgesloten. Wie naar Loppem wil, moet omrijden via Brugge.

KV Oostende liet alvast weten dat de oefenwedstrijd tegen FC Knokke afgelast is. "Onze gedachten zijn alvast bij Dapo en zijn familie."