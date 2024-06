Het Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIZ, open dit weekend een nieuw belevingslab in Oostende. Met allerlei innovatieve toepassingen tonen ze daar de biodiversiteit van de Noordzee en de mogelijke impact van klimaatwijzigingen. Want verandering van klimaat, en de gevolgen daarvan voor het leven in zee zijn vaak moeilijk in beeld te brengen. Tot nu.