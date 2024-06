Op het vliegerfestival in Westende zijn er vliegers in alle vormen en maten. Het is een groot kleurrijk spektakel waar onder andere dolfijnen en gekleurde vissen boven het strand zweven. Alleen het weer valt wat tegen, want het waait te hard voor sommige broze constructies. Ervaren vliegeraars kunnen er wel hun weg mee, zoals Ivo Vanolmen: “Ik ben er al ruim vijftig jaar mee bezig. In het begin is dat gewoon modellen uit een boek overnemen. Dat is eenvoudig om de knowhow wat te leren en zo kan je beginnen opbouwen.”