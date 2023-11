Om de lokale vissoorten beter onder de aandacht te brengen werd de campagne 'Vis en seizoenen' gelanceerd. Daarbij worden elk seizoen drie soorten in de spotlight gezet. De campagne verloopt via tv, in samenwerking met magazines en via de kanalen van www.lekkervanbijons.be. Op de website is een viskalender te vinden waar geïnteresseerden kunnen zien in welke maanden van het jaar je het beste welke vis koopt. "De viskalender houdt rekening met de paaiperiode van de vissoorten en is zowel wat kwaliteit van de vis als respect voor duurzaamheid een prima leidraad voor de consument. In 2024 zullen we extra inspanningen leveren om de consument nog meer vertrouwd te maken met het element duurzaamheid", zegt minister Crevits.