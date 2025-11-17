In de melding staat duidelijk dat Stefanie Sander "niet onbekend is bij het RIZIV wat betreft fraude. Ze neemt het namelijk niet zo nauw met de wetgeving rond correct factureren van geleverde verpleegkundige zorgen. Ze staat hiervoor ook al jaren bekend in de streek."

Vlaams Belang antwoordde ook op de melding. Op 17 september. En dat was enkele dagen nadat de definitieve lijsten moesten worden ingediend. Vlaams Belang heeft Stefanie Sander kort nadat de feiten eerder deze week bekend raakten geschorst. Haar nog van de lijst halen, gebeurde niet.