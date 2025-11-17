Vlaams Belang was nog voor de verkiezingen in 2024 ingelicht over de fraude van thuisverpleegster Stefanie Sander
De partij Vlaams Belang was nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 getipt over de frauduleuze praktijken van thuisverpleegkundige Stefanie Sander. Dat blijkt uit een melding van een persoon die anoniem wenst te blijven, aan de partij. Onze redactie nam contact op met die persoon en kreeg de melding ook te zien. Vlaams Belang laat weten dat het te laat was om de lijsten nog te wijzigen.
Op een algemene meldingspagina van de partij kreeg Vlaams Belang op 12 september vorig jaar een melding dat een kandidate op hun lijst in Houthulst al een tijdlang frauduleuze praktijken zou uitvoeren. De melding kwam er twee dagen voor de lijsten definitief moesten ingediend worden, op 14 september 2024 was dat.
De melding is ingediend op 12 september op de middag
De melding aan Vlaams Belang
In de melding staat duidelijk dat Stefanie Sander "niet onbekend is bij het RIZIV wat betreft fraude. Ze neemt het namelijk niet zo nauw met de wetgeving rond correct factureren van geleverde verpleegkundige zorgen. Ze staat hiervoor ook al jaren bekend in de streek."
Vlaams Belang antwoordde ook op de melding. Op 17 september. En dat was enkele dagen nadat de definitieve lijsten moesten worden ingediend. Vlaams Belang heeft Stefanie Sander kort nadat de feiten eerder deze week bekend raakten geschorst. Haar nog van de lijst halen, gebeurde niet.