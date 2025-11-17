4°C
Vlaams Belang was nog voor de ver­kie­zin­gen in 2024 inge­licht over de frau­de van thuis­ver­pleeg­ster Ste­fa­nie Sander

Stefanie sander

De partij Vlaams Belang was nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 getipt over de frauduleuze praktijken van thuisverpleegkundige Stefanie Sander. Dat blijkt uit een melding van een persoon die anoniem wenst te blijven, aan de partij. Onze redactie nam contact op met die persoon en kreeg de melding ook te zien. Vlaams Belang laat weten dat het te laat was om de lijsten nog te wijzigen.

Op een algemene meldingspagina van de partij kreeg Vlaams Belang op 12 september vorig jaar een melding dat een kandidate op hun lijst in Houthulst al een tijdlang frauduleuze praktijken zou uitvoeren. De melding kwam er twee dagen voor de lijsten definitief moesten ingediend worden, op 14 september 2024 was dat.

Sander VB

De melding is ingediend op 12 september op de middag

Sanders Vlaams Belang

De melding aan Vlaams Belang

In de melding staat duidelijk dat Stefanie Sander "niet onbekend is bij het RIZIV wat betreft fraude. Ze neemt het namelijk niet zo nauw met de wetgeving rond correct factureren van geleverde verpleegkundige zorgen. Ze staat hiervoor ook al jaren bekend in de streek."

Vlaams Belang antwoordde ook op de melding. Op 17 september. En dat was enkele dagen nadat de definitieve lijsten moesten worden ingediend. Vlaams Belang heeft Stefanie Sander kort nadat de feiten eerder deze week bekend raakten geschorst. Haar nog van de lijst halen, gebeurde niet.

Antwoord VB
Stefanie Sander Vakantie
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Fraude thuisverpleegkundige Houthulst

