Maar uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg zou blijken dat het resultaat over de eerste vier maanden van dit jaar nog altijd negatief is. Januari sloot af met een verlies van 2.027 euro.

In februari was er een winst van 10.254 euro, maar in maart en april volgden opnieuw verliezen van respectievelijk tot bijna 12.000 euro. Het gecumuleerde verlies bedraagt daardoor volgens de partij 12.934 euro.