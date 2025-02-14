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Kortrijk

Vlaams Belang Kort­rijk: Abby Café blijft ver­lies maken ondanks posi­tie­ve signalen”

Abby

Het Abby Café in Kortrijk blijft ook in 2026 verlieslatend. Dat zegt Vlaams Belang op basis van cijfers die de partij opvroeg bij het stadsbestuur. Volgens de oppositie is er voorlopig geen sprake van een structurele financiële ommekeer.

Eind maart was er op de gemeenteraad nog sprake van een voorzichtig herstel van het Abby Café, na een verlies van 123.000 euro vorig jaar.

Maar uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg zou blijken dat het resultaat over de eerste vier maanden van dit jaar nog altijd negatief is. Januari sloot af met een verlies van 2.027 euro. 

In februari was er een winst van 10.254 euro, maar in maart en april volgden opnieuw verliezen van respectievelijk tot bijna 12.000 euro. Het gecumuleerde verlies bedraagt daardoor volgens de partij 12.934 euro.

Abby
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"Op basis van één positieve maand werd door het stadsbestuur een succesverhaal gecreëerd dat niet overeenkomt met de werkelijkheid", zegt gemeenteraadslid Nysa Vandersteene (Vlaams Belang). "De officiële cijfers tonen dat het Abby Café nog altijd verlieslatend is."

De redactie
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