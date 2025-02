Burgemeester Ruth Vandenberghe benadrukt het belang van deze nieuwe culturele trekpleister: "Met de opening van Abby zetten we een belangrijke stap in de culturele vernieuwing van Kortrijk. Abby is geen traditioneel museum, maar een plek waar kunst en erfgoed ons uitdagen om anders te denken. Dit is wat Kortrijk zo bijzonder maakt: onze drive, ambitie en durf om te vernieuwen."

Abby Kortrijk is een initiatief van Stad Kortrijk, met steun van de Vlaamse Overheid. Met de opening van dit vernieuwende museum wordt Kortrijk nog steviger op de kaart gezet als culturele hotspot.

Op zondag 30 maart is het museum gratis toegankelijk voor inwoners van Kortrijk. Dit geeft hen de kans om als eerste kennis te maken met het vernieuwende concept van Abby.