Het gebouw zelf is eveneens een artistiek hoogstandje, met een nieuw paviljoen in de vorm van een toren. Daarin huist het horecagedeelte. Het ontwerp is van de hand van de architecten Barozzi Veiga en TAB Architecten. "Rond het museum creëren we ook een stadsliving,waar je niet alleen allerlei activiteiten kan bijwonen, maar ook de ruimte krijgt om zelf te experimenteren, groeien en verbinden."

In het Salon, de voormalige slaapzaal van de zusters, kunnen lezingen of kleine concerten plaatsvinden en wie zelf aan de slag wil, kan een workshops organiseren in het Atelier.



In de Living, Salon, Atelier en Galerij kan iedereen terecht van 10 tot 22 uur. Op openingszondag is het museum gratis open voor Kortrijkzanen.