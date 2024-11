Sam Weyts van Vlaams Belang gaat dan wel zoals het hoort alle partijen uitnodigen, maar bedoeling is de al getekende voordrachtsakte met Stip nieuw leven in te blazen. Sam Weyts, toekomstig gemeenteraadslid Izegem (Vlaams Belang): “Er is geen officieel overleg geweest. We hebben een goeie rustperiode gehad van twee weken om weer voluit samen te kunnen zitten. Het vertrouwen is er nog tussen beide partijen, maar wat er is gebeurd kunnen we niet wegnemen, die bedreigingen. Het is aan STIP+ , aan die mensen om na te gaan in welke mate het mogelijk is of niet.”