Kort na het verspreiden van het persbericht kwam een reactie van STIP+ op Facebook waarin de partij formeel ontkent. De partij tekende eerder al een voordrachtsakte met Vlaams Belang maar nadat enkele leden bedreigd zouden zijn, trok de partij zijn staart in. Voor onze camera acht STIP+-voorzitter Dominique Stove de kans dat ze zullen samenwerken met Vlaams Belang toch groot.

"Het is moeilijk om een score te geven, maar ik hoop toch zeker een zeven of acht op tien. Ik heb er echt wel hoop op, want er is ook geen andere mogelijkheid. Bert Maertens wenste de meerderheid of anders waren er geen onderhandelingen meer. Hij heeft ons dus richting Vlaams Belang geduwd", klinkt het bij Stove.