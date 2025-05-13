14°C
Nieuws
Nieuwpoort

Nieuw­poort ver­nieuwt vis­vei­ling met digi­taal systeem

Digitaalvismijnsysteem

Nieuwpoort investeert ruim 300.000 euro in een volledig vernieuwd digitaal veilingsysteem. Dat moet de dagelijkse visverkoop vlotter laten verlopen en de concurrentiekracht van de Vismijn versterken in een snel evoluerende markt.

Burgemeester Kris Vandecasteele benadrukt het belang van de modernisering: “Als kleine maar kwaliteitsvolle nichemarkt staat de Nieuwpoortse visserij garant voor dagverse, duurzame producten. De Vismijn is een cruciale draaischijf. Met het vernieuwde digitale veilingsysteem zetten we een essentiële stap richting een toekomstbestendige Vismijn.”

Vismijnbezoek

Naast de modernisering zet de stad ook in op educatie. Wie meer wil weten over de werking van de Vismijn kan een rondleiding boeken en een blik achter de schermen krijgen van de dagelijkse aanvoer, verwerking en veiling van verse vis. Het nieuwe digitale systeem maakt voortaan deel uit van dat bezoek.

De totale investering kost 312.000 euro, waarvan 135.000 euro subsidies van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA).

De redactie
Visserij

