Naast de modernisering zet de stad ook in op educatie. Wie meer wil weten over de werking van de Vismijn kan een rondleiding boeken en een blik achter de schermen krijgen van de dagelijkse aanvoer, verwerking en veiling van verse vis. Het nieuwe digitale systeem maakt voortaan deel uit van dat bezoek.

De totale investering kost 312.000 euro, waarvan 135.000 euro subsidies van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA).