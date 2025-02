Europa leg minimummaten op voor de vangst van verschillende vissoorten. Voor tong is dat 24 centimeter. Ons land legde tot nu toe als enige de lat op 25 centimeter, om kleinere tong de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Overleg met andere Europese lidstaten rond de Noordzee, om de maat algemeen op 25 centimeter te leggen, leverde niets op.

Het tongquotum in de Noordzee steeg voor 2025 met 169 procent. Hoewel Nederland negen keer meer van dat quotum heeft, kunnen de Belgische vissers nu in de Noordzee 722 ton tong opvissen. Het is dus normaal dat ze dezelfde regels en voorwaarden vragen, klinkt het.