Voldoende vangstmogelijkheden en quota, een duurzame visserij en meer aandacht voor sociale uitdagingen in de sector. Dat is de rode draad in het toekomstig beleid van Vlaams minister voor Visserij Hilde Crevits. De sector zelf is alvast tevreden dat de Vlaams minister haar bevoegdheid voor zeevisserij verlengt en dat er dus wellicht continuïteit is in het beleid.