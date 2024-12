De vervuiling is enkel vastgesteld in delen van Staden: Westrozebeke aan het Vijverbos en Oostnieuwkerke, en niet in Roeselare. Het gaat om vervuiling van het bedrijf Greenyard.

“De brandweer heeft maatregelen genomen om de verspreiding van de vervuiling verder in te perken. Het bedrijf is nu verder verantwoordelijk om het goedje op te ruimen”, klinkt het bij brandweer Midwest.