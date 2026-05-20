Tij­de­lijk cap­ta­tie­ver­bod nadat che­misch pro­duct in Vij­ver­beek terecht komt

In de Vijverbeek in Westrozebeke, bij Staden, is vanochtend ongewild een chemisch product terechtgekomen na een incident op een bedrijfssite. Uit voorzorg geldt voorlopig een captatieverbod voor water uit de Vijverbeek en delen van de Mandel richting Oostnieuwkerke.

Volgens de eerste metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij werd een pH-waarde van 9,2 gemeten in het water. In natuurlijke waterlopen zoals een beek, ligt de pH-waarde meestal tussen ongeveer 6,5 en 8. De vervuiling is niet zichtbaar, al is er wel een duidelijke chloorgeur waarneembaar. 

Uit voorzorg vragen de bevoegde diensten om voorlopig geen water te capteren uit de Vijverbeek en uit de Mandel stroomafwaarts richting het centrum van Oostnieuwkerke. Die maatregel is vooral bedoeld voor landbouwers en andere gebruikers van oppervlaktewater. “Zo willen we vermijden dat gewassen schade oplopen of percelen mogelijk risico lopen”, klinkt het bij de betrokken diensten.

Maatregelen

De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie samen met de lokale besturen en andere bevoegde instanties verder op. Er wordt onderzocht welke bijkomende maatregelen nodig zijn om de impact van de vervuiling te beperken. Daarbij wordt onder meer bekeken of het water verdund moet worden. “Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we daarover verder communiceren”, klinkt het nog.

Wie dringende vragen heeft, kan contact opnemen met de gemeente Staden via ruimte@staden.be of op het nummer 051 70 82 01.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Vervuiling Westrozebeke

