Volgens de eerste metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij werd een pH-waarde van 9,2 gemeten in het water. In natuurlijke waterlopen zoals een beek, ligt de pH-waarde meestal tussen ongeveer 6,5 en 8. De vervuiling is niet zichtbaar, al is er wel een duidelijke chloorgeur waarneembaar.

Uit voorzorg vragen de bevoegde diensten om voorlopig geen water te capteren uit de Vijverbeek en uit de Mandel stroomafwaarts richting het centrum van Oostnieuwkerke. Die maatregel is vooral bedoeld voor landbouwers en andere gebruikers van oppervlaktewater. “Zo willen we vermijden dat gewassen schade oplopen of percelen mogelijk risico lopen”, klinkt het bij de betrokken diensten.