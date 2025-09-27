6°C
Vijf jaar cel voor Roe­meen (39) die vrien­din neer­stak in eet­ca­fé in Roeselare

De 39-jarige man die in september zijn echtgenote met een mes neerstak in een eetcafé in Roeselare en daarna naar Roemenië vluchtte, krijgt 5 jaar effectieve celstraf. Dat heeft de rechtbank in Kortrijk beslist.

Hij is veroordeeld voor poging tot doodslag. Volgens zijn advocaat was hij echter nooit van plan om zijn echtgenote te doden. De feiten dateren van 27 september. De hulpdiensten kregen omstreeks 6
uur 's ochtends een oproep voor een gewond persoon in de Wilgenstraat. Bij aankomst bleek dat daar een 35-jarige vrouw werd neergestoken. De  feiten vonden plaats in eetcafé Natna Babilon.

Nieuws

Roemeense man (39) steekt partner (35) neer in Roeselare

"Gezien de ernst van de zaak en het feit dat u daarna bent weggevlucht naar Roemenië acht de rechtbank een streng signaal noodzakelijk"

Rechter in Kortrijk

Man woonde boven eetcafé

"Het slachtoffer was zwaar aan het bloeden", aldus de procureur. "Ze had een gapende wonde ter hoogte van haar kaak en een snijwonde aan haar hals. De beklaagde, een Roemeense man die boven het eetcafé woonde, was tijdens een discussie naar zijn appartement gegaan om een mes te halen, dreigde ermee haar te vermoorden en stak haar neer."

'In een opwelling na vermoeden van overspel'

Eerder die avond had het koppel ook al ruzie gemaakt. Toen zou de man het slachtoffer al enkele keren hebben 'geprikt' met een mes. Na de feiten sloeg de dader op de vlucht. Hij werd gevat in Roemenië en aan ons land uitgeleverd. Volgens het parket was er duidelijk sprake van poging tot moord, maar dat werd door de verdediging ontkend. "Zijn echtgenote was onlangs overgekomen uit Roemenië en hij dacht dat ze hem had bedrogen. In een opwelling haalde hij het mes boven en stak haar. Er was geen sprake van intentie om te doden."

 De rechter ging mee in die redenering en herkwalificeerde de feiten naar poging tot doodslag. Hij werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar. "Gezien de ernst van de zaak en het feit dat u daarna bent weggevlucht naar Roemenië acht de rechtbank een streng signaal noodzakelijk", zei de rechter.

