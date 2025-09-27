Eerder die avond had het koppel ook al ruzie gemaakt. Toen zou de man het slachtoffer al enkele keren hebben 'geprikt' met een mes. Na de feiten sloeg de dader op de vlucht. Hij werd gevat in Roemenië en aan ons land uitgeleverd. Volgens het parket was er duidelijk sprake van poging tot moord, maar dat werd door de verdediging ontkend. "Zijn echtgenote was onlangs overgekomen uit Roemenië en hij dacht dat ze hem had bedrogen. In een opwelling haalde hij het mes boven en stak haar. Er was geen sprake van intentie om te doden."

De rechter ging mee in die redenering en herkwalificeerde de feiten naar poging tot doodslag. Hij werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar. "Gezien de ernst van de zaak en het feit dat u daarna bent weggevlucht naar Roemenië acht de rechtbank een streng signaal noodzakelijk", zei de rechter.