Het incident gebeurde zaterdagochtend in het centrum van Roeselare in een eetcafé in de Wilgenstraat. De man stak het slachtoffer neer en sloeg nadien op de vlucht, meldt Carl Vyncke van politiezone Riho. De 35-jarige vrouw liep ernstige verwondingen op, maar verkeert niet meer in levensgevaar. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld.

Verdere details van het incident zijn op dit moment nog niet duidelijk.